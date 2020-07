Inter-Torino, Godin: “Vittoria meritata, ma Juventus ormai difficile da avvicinare. Futuro? Rispondo così”

L’Inter porta a casa i tre punti.

Vittoria ritrovata per i nerazzurri nella trentaduesima giornata del campionato di Serie A. La squadra di Antonio Conte, impegnata contro il Torino tra le mura amiche, ha battuto gli avversari in rimonta grazie alle reti di Young, Godin e Lautaro Martinez. La compagine di Antonio Conte ha ribaltato il risultato dopo lo svantaggio iniziale originato da una papera di Handanovic che ha consentito a Belotti di portare momentaneamente i granata avanti nel punteggio.

Serie A, Inter-Torino 3-1: apre Belotti, Young, Godin e Lautaro Martinez firmano la rimonta

L’autore della rete del 2-1, intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del match, ha commentato il momento che la sua squadra sta vivendo: “Quando vivi momenti di difficoltà — dice Godin — l’importante è vincere, in qualsiasi modo. Oggi abbiamo vinto bene una partita che era iniziata con un gol inaspettato, perché loro non avevano superato la metà campo fino a quel momento. Penso sia una vittoria meritata. Guardiamo indietro solo per imparare, per fare autocritica. Non possiamo cambiare il passato, guardiamo avanti. Oggi avevamo l’opportunità di raggiungere il secondo posto, e abbiamo vinto. In una situazione così dobbiamo pensare soltanto a vincere la prossima partita, poi vedremo dove arriveremo. Sappiamo che è difficile avvicinare la Juve, ma dobbiamo pensare di partita in partita. Le sensazioni a livello personale sono positive, oggi e a Verona mi sono trovato bene. Mi aspetto di aiutare la squadra quando me lo chiede il mister. Se resto l’anno prossimo? Sono venuto qua per aiutare la squadra dentro e fuori dal campo. Nella mia carriera ho sempre portato mentalità vincente, la capacità di lavorare ogni giorno, con positività. Ho un contratto di tre anni: voglio restare qua, e fare qualcosa di importante con l’Inter“.