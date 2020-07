Inter-Torino, Conte: “Dobbiamo limitare gli errori, ho fiducia su una cosa. Lukaku? Ho preso una decisione”

L’Inter ha voglia di rialzare la testa.

I nerazzurri nelle ultime due giornate hanno totalizzato appena un punto e perso di conseguenza la terza posizione in classifica. Il tecnico dei lombardi, Antonio Conte, alla vigilia della sfida contro il Torino, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Inter TV.

“Ho detto ai ragazzi che ero soddisfatto della prestazione offerta a Verona. La strada è quella giusta, quella del gioco, del ritmo e della pressione, ma dobbiamo limitare degli errori. In questo periodo stiamo pagando errori individuali importanti. Il Torino ha una qualità della rosa superiore alla sua classifica. Era partito con altri obiettivi, ora si stanno ritrovando e verranno a San Siro per ottenere punti. Noi vogliamo vincere la gara. Lukaku? Romelu ha avuto un problemino, ieri non stava benissimo, ma mi auguro di averlo a disposizione per l’importanza che ricopre in questo gruppo. Faremo le giuste valutazioni senza però prendere rischi. Perderlo ora significherebbe non averlo più con noi per il resto della stagione. Barella sta migliorando, spero di averlo a Ferrara o contro la Roma. Moses ha recuperato e scalpita, Sensi sta recuperando, Vecino è ancora indisponibile. Ci confronteremo con lo staff medico”