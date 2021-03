Inter, Suning tra presente e futuro: tutto sulla cessione del club nerazzurro e sul riscatto di Hakimi dal Real Madrid

La squadra di Antonio Conte è attualmente impegnata in quel di Parma, ma sul fronte societario continuano ad ipotizzarsi le più svariate soluzioni data la volontà del gruppo Suning di cedere le quote del club nerazzurro.

Il momento calcistico vissuto dall’Inter è uno il migliori dell’ultimo decennio, ma il futuro del club resta sconosciuto. Il gruppo Suning, che ha chiuso le proprie attività calcistiche in Cina (LEGGI QUI), sta negoziando con diversi fondi di investimento per la cessione dell’ente nerazzurro e, nel frattempo, la crisi dovuta al Covid-19 ha provocato anche diversi rinvii di alcuni dei pagamenti inizialmente programmati. È successo con Achraf Hakimi, ma anche con Romelu Lukaku. Come svelato oggi da ‘La Repubblica’, l’Inter avrebbe infatti dovuto pagare al Manchester United 1,9 milioni di euro entro la fine della scorsa stagione per Big Room, ma ha concordato con il club inglese di rinviare il termine della chiusura dell’operazione all’annata successiva. Tuttavia, a fine gennaio, ha anticipato il pagamento del bomber che sta facendo le fortune di Antonio Conte non appena ne ha avuto la possibilità, visto che il prossimo 31 marzo il proprio bilancio economico passerà sotto la lente d’ingrandimento della UEFA.

Le regole europee impediscono infatti di avere salari arretrati di oltre il 15% della forza lavoro totale e richiedono il rispetto delle date di pagamento dei vari trasferimenti. Per questo motivo, continuano in queste ore i contatti con il Real Madrid per il caso Hakimi: prima della fine di questo mese, l’Inter dovrà pagare la prima rata dell’operazione, 10 milioni di euro. Suning, nel frattempo, sta anche negoziando su più fronti per il bene del club di Milano: si cerca un prestito per pagare i debiti fino alla fine della stagione, o direttamente la cessione totale della società qualora si trovassero i giusti interessati. Oltre a BC Partners, nelle ultime ore si è anche parlato di Saudi Public Investment Fund. Seguiranno aggiornamenti..

