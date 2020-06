Inter, stangata per Skriniar: squalifica e multa del club dopo l’espulsione con il Sassuolo. I dettagli

Stangata per Skriniar.

Una serata da dimenticare, quella di mercoledì scorso, per l’Inter di Antonio Conte. Dopo il rocambolesco pareggio maturato in casa contro il Sassuolo quando i 3 punti sembravano ormai in cassaforte, i nerazzurri, si sono ritrovati a fare i conti con un’altra gatta da pelare: l’espulsione al 93° – per doppio giallo – di Milan Skriniar a cui, il Giudice Sportivo, ha inflitto ben tre giornate di squalifica “per avere inoltre rivolto al Direttore di gara un’espressione offensiva accompagnata da un’esclamazione blasfema”.

Il club non solo avrebbe deciso di non fare ricorso per la squalifica, ma ai 10 mila euro di ammenda, secondo “La Gazzetta dello Sport”, aggiungerà un’ulteriore multa per avere bestemmiato ed insultato il direttore di gara, costringendo così i nerazzurri a doversi privare della sua presenza in campo per tre giornate in questo delicato momento di campionato.