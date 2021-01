Inter, Skriniar: “Vogliamo dare continuità ai risultati. Secondo posto in classifica? Svelo nostro segreto”

Parla Milan Skriniar.

Dopo la cocente eliminazione dalle competizioni europee, l’Inter si è gettata a capofitto sulla Serie A per provare a portare a casa lo Scudetto. Uno dei segreti del secondo posto in classifica è certamente la solidità difensiva, che sta garantendo pochi gol al passivo. Chi sta sorprendendo la tifoseria nerazzurra – dopo aver avuto delle difficoltà nella scorsa stagione -, è il classe ’95, che intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, ha così commentato la vittoria Crotone.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Stiamo lavorando e facendo le cose giuste. Soprattutto, siamo una squadra che cerca di dare continuità a lavoro, prestazioni e risultati. Il mister dice che dobbiamo concedere meno gol? Sicuramente sì. Per quello dico che dobbiamo continuare a migliorarci, anche perché l’anno scorso non prendevamo tutti questi gol. Fortunatamente, rispetto alla scorsa stagione ne segniamo qualcuno in più, ma noi difensori dobbiamo cercare di subirne qualcuno in meno”, ha concluso Skriniar.

