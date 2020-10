Inter, Skriniar negativo al tampone: possibile rientro contro il Real? La situazione

Sospiro di sollievo per Antonio Conte.

A poche ore dalla sfida contro il Parma, una buona notizia giunge in casa nerazzurra. Dopo essere risultato positivo al tampone durante la sosta, è stata evidenziata la negatività di Milan Skriniar a seguito degli ultimi test effettuati al gruppo squadra. Esito che consentirà dunque al giocatore di tornare a disposizione del tecnico Antonio Conte già a partire dai prossimi impegni dell’Inter.

Un recupero importante in vista delle prossime gare che attenderanno i nerazzurri, impegnati prima in Champions League contro il Real Madrid e poi in Serie A sul campo dell’Atalanta. A dare il responso definitivo sulla possibilità che Skriniar possa tornare a disposizione già a partire dalla prossima settimana, gli esami medici previsti dal protocollo della FIGC a cui il difensore si sottoporrà nelle prossime ore.