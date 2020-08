Inter-Shakhtar, Junior Moraes sfida i nerazzurri: “Pronti ad abbattere il gigante”

E’ tutto pronto per la sfida tra Inter-Shakhtar.

Si affronteranno lunedì sera nella semifinale di Europa League, Inter e Shakhtar Donetsk: match che decreterà chi, tra le due compagini, potrà accedere alla finalissima. Tanti i temi toccati a poco più di 48 ore della gara dall’attaccante Junior Moraes che, durante un’intervista concessa ai microfoni de “La Gazzetta dello Sport”, ha voluto avvertire i nerazzurri.

“Non è un segreto che la forza dell’Inter sia principalmente nella loro difesa e nel loro fisico. Ma se lo Shakhtar vuole essere re, deve abbattere il gigante. Inter favorita? Sì, sicuro. Ma noi siamo in forma e in fiducia. E in un solo match tutto può succedere. Voglio fare la storia, come lo Shakhtar della Uefa del 2009″.

Chiosa finale sullo spietato tandem nerazzurro Lautaro-Lukaku: “Lautaro? E’ un giocatore fantastico, top level. Ovviamente dovremo farci attenzione, in ogni momento può cambiare la partita: può difendere palla, tirare, ribaltare l’azione con uno scatto. Romelu potrebbe aiutarmi e aprirmi spazi, con Lautaro sarebbero scambi veloci. Ma vanno bene entrambi”.