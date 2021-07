Inter, senti Vecino: “Sono carico. Inzaghi? Ho percepito grande entusiasmo”

Le dichiarazioni rilasciate dal centrocampista dell'Inter in vista del nuovo campionato di Serie A

"Ho parlato con Inzaghi quando ero in Uruguay: ho percepito grande entusiasmo, ora avremo tempo di conoscerci meglio". Lo ha detto Matias Vecino , intervistato ai microfoni di Inter TV. Diversi sono stati i temi trattati dal centrocampista nerazzurro in vista del nuovo campionato di Serie A : dagli obiettivi personali dopo un'annata tutt'altro che fortunata, al suo rapporto con il nuovo tecnico Simone Inzaghi . Ma non solo...

"L'anno scorso sono stato fuori a lungo per infortunio ma adesso sono molto carico per ripetere la grande stagione passata. L'obiettivo è trovare continuità, a livello fisico e di minutaggio: ho davvero tanto entusiasmo per questa stagione. Quando si rientra da un lungo infortunio si cerca subito di trovare continuità, l'esperienza in nazionale è servita anche a questo, per riprendere il ritmo. Ovviamente l'eliminazione dell'Uruguay ai rigori è stata amara, ma sono stato felice per Lautaro, protagonista con la vittoria", ha concluso.