Inter, senti Lucio: “Meritano di vincere lo scudetto. Conte è l’uomo giusto, mi rivedo in un nerazzurro””

L’Inter si merita di essere lì

Esordisce così l’ex difensore dell’Inter e della Nazionale brasiliana, Lucimar Da Silva Ferreira, meglio noto come Lucio, icona del Triplete della compagine nerazzurra allenata da José Mourinho. Il Campione del Mondo carioca dei Mondiali di Corea-Giappone 2002, intervistato oggi da “La Gazzetta dello Sport”, ha parlato dell’attuale situazione da prima in classifica della squadra nerazzurra, a +6 dal Milan secondo e a +10 dalla Juventus, squadra quest’ultima, nella quale ha militato per un periodo piuttosto breve nel 2012, allenato proprio dall’attuale tecnico nerazzurro, Antonio Conte. Queste le parole dell’ex difensore, sul tecnico pugliese e sulla forza della retroguardia nerazzurra.

“Ho pochi ricordi, ho passato solo sei mesi in bianconero, ma è un allenatore a cui piace lavorare molto. Mi sembra quello giusto per riportare l’Inter a vincere. Se nasce tutto dalla super difesa? Ai nostri tempi era così, tutta la squadra aiutava con compattezza. Anche questo reparto dà tranquillità e De Vrij è quello che mi somiglia di più, mi rivedo in lui”.