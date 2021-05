Inter, Sconcerti: “Debiti importanti, Zhang faccia una scelta. Conte? Non capisco una cosa”

Le dichiarazioni del noto giornalista ed opinionista, Mario Sconcerti.

Nel corso del format radiofonico Maracanà, sulle frequenze di TMW Radio, è intervenuto il direttore Mario Sconcerti, per parlare dell’attualità in casa nerazzurra. Nonostante l’entusiasmo dopo la conquista del diciannovesimo scudetto in casa nerazzurra, il noto giornalista si è soffermato sulla situazione di bilancio non certo felice che vive la società guidata dal presidente Zhang, con un passivo che va oltre i cento milioni di euro. Concreta sembra la possibilità che qualche nome eccellente in seno alla compagine allenata da Antonio Conte, possa essere sacrificato per far respirare i bilanci delle casse nerazzurre. Di seguito le dichiarazioni de noto opinionista.

BILANCIO IN ROSSO E CONTE – “Si parla di costi contenuti. E poi c’è anche la questione Conte. Che succederà? C’era da vincere il campionato e si è andati avanti fino ad adesso. L’Inter ha un debito importante, più alto della valutazione stessa dell’Inter. Se si continua a dare credito, è perché quell’imprenditore può coprire i debiti. A questo punto non è una situazione splendente e bisogna fare delle contromosse, non ancora chiare. Mi insospettisce l’irrigidimento di Conte, che ha già saputo dalla proprietà l’ordine generale”.

POSSIBILE ADDIO ECCELLENTE – “La pandemia ha aggravato la crisi generale, l’Inter aveva molti debiti anche prima. Non mi sembra che sia stata gestita in modo straordinario. E adesso l’aspetto sportivo sarebbe quello di dire che quei soldi deve renderli per mettersi a pari con chi non li ha spesi. Io da interista guarderei cosa conviene fare all’Inter e nel caso separare le strade con Zhang. Continuare a essere legati a un gruppo ricco che si paga debiti con debiti non so quanto sia conveniente”.