Inter-Sassuolo, l’ad Carnevali: “Giusto rinviare la partita, ma si rischia di non terminare la stagione”

Inter–Sassuolo rinviata a data da destinarsi.

I positivi al Covid 19 all’interno del gruppo squadra nerazzurro hanno costretto l’Asl di riferimento di bloccare il match di sabato sera tra nerazzurri e neroverdi. L’amministratore delegato emiliano, Giovanni Carnevali, attraverso le colonne di Tuttosport, ha ammesso che quella di non giocare è stata di certo la decisione più saggia.

“Credo che sia stato giusto rinviare la partita, ma dobbiamo fare attenzione perché di questo passo si rischia anche di non finire il campionato. Andando avanti con la stagione incastrare le date diventa sempre più difficile. Ci è già capitato contro il Torino, è innegabile che questi rinvii e spostamenti ci creino problematiche, sia di programmazione ma anche sotto l’aspetto tecnico. Mi dispiace molto per quello che sta accadendo, per l’Inter così come prima per il Torino, di certo comunque c’è un protocollo che sta saltando. Noi abbiamo giocato mercoledì sapendo che dopo tre giorni ci sarebbe stata la partita con l’Inter. Speriamo che questo campionato si possa portare a termine”.