Inter-Sassuolo, Berardi: “Abbiamo reagito bene, serve più concentrazione in fase difensiva”

Il Sassuolo strappa un punto all’Inter.

3-3 dei neroverdi in casa dei nerazzurri che hanno portato a casa un ottimo punto e allontanato ancor di più la zona calda della classifica. Uno dei protagonisti della serata è stato Domenico Berardi che, al termine del match, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a DAZN.

“La partita di Bergamo è stata una partita strana perchè abbiamo creato sette-otto palle gol a tu per tu col portiere. Oggi la squadra ha reagito bene, nonostante abbiamo sofferto a fine primo tempo, siam stati bravi a portare a casa questo punto che è importante. Questa squadra ha un gioco fantastico perchè giochiamo da dietro e non tutte le squadre fanno il nostro gioco. Dobbiamo mettere qualcosa in più dal punto di vista della cattiveria e prendere meno gol stupidi. Io mi sento parte di questa squadra splendida”.