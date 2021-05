Inter-Sampdoria, Ranieri: “Non saremo l’agnello sacrificale. Salvezza? Una volta raggiunta…”

Giornata di vigilia per la Sampdoria che, domani pomeriggio alle 18:00, affronterà l’Inter di Antonio Conte nella sfida valida per la 35^ giornata di Serie A. Un impegno presentato dal tecnico blucerchiato, Claudio Ranieri, nella consueta conferenza stampa pre-gara.

“Quando abbiamo affrontato l’Inter all’andata non potevo pensare che saremmo stati gli ultimi a batterli e che avrebbero vinto lo scudetto con quattro giornate di anticipo. Si capiva che era una grande squadra e che avrebbe lottato per vincerlo. Non mi sarei aspettato neanche un campionato così bello e intenso da parte nostra. Faccio i complimenti alla squadra. Hanno vinto lo scudetto, ci sarà una festa e cercheranno di vincere, ma non saremo l’agnello sacrificale. Cercheremo di fare una grandissima partita e onorare i campioni d’Italia. Dovremo soffrire, la qualità e l’entusiasmo dell’Inter gli consentirà di volare sul campo. Serve attenzione, restiamo con i piedi per terra”.

Sul momento vissuto dalla squadra:“Oltre alla volontà della squadra ci devono essere le gambe che rispondono. Correre per 95 minuti e avere le idee chiare sarebbe un segnale del fatto che ci alleniamo sempre al 100%. Questa è la mia filosofia: come ci si allena si gioca, se non si mette attenzione e voglia non si raggiungono i risultati. Dobbiamo sempre migliorare, giorno dopo giorno. Convocherò tutti i 26 giocatori, è giusto così, si allenano tutti bene”.

Sull’obiettivo della Samp: “Punto i 52 punti, questo è il mio mantra. Dà fastidio che si pensi che la Sampdoria possa mollare una volta raggiunta la salvezza. La voglia di lottare e di fare un gran finale ci deve sempre essere”.