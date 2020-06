Inter-Sampdoria, Lukaku segna ed esulta contro il razzismo: “Vicino a chi lotta contro le ingiustizie”

Romelu Lukaku contro il razzismo.

La morte di George Floyd ha riaperto una grossa ferita, mai davvero sanata negli Stati Uniti – e in gran parte del mondo: quella relativa al razzismo. Diversi i personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo che si sono mobilitati per sensibilizzare sul tema. Tra questi anche l’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku che, nella notte, ha dedicato un post al movimento ‘Black Lives Matter’ pubblicando la foto dell’esultanza dopo il gol dell’1-0 alla Sampdoria di ieri a San Siro. Il giocatore si è inginocchiato, alzando il pugno al cielo in memoria proprio di George Floyd – l’afroamericano ucciso da un agente di polizia a Minneapolis.

“Questo è per tutte le persone che lottano contro le ingiustizie. Sono con voi“. Il breve ma significativo il messaggio diffuso dal calciatore belga, da sempre sensibile al delicato tema relativo alla lotta contro il razzismo.