Inter-Sampdoria, Conte: “Scudetto, frutto dell’investimento fatto su di me. E sul futuro…”

C’è soddisfazione sul volto del tecnico dell’Inter Antonio Conte, dopo il successo di San Siro contro la Sampdoria.

A margine del successo della compagine nerazzurra nel match di San Siro contro la compagine blucerchiata allenata dal tecnico romano, Claudio Ranieri, emerge soddisfazione dalle dichiarazioni rilasciate dal coach dell’Inter, Antonio Conte, rilasciate nel corso del post-gara, ai microfoni di Sky Sport. Di seguito le parole dell’allenatore nerazzurro, fresco vincitore dello Scudetto con l’Inter.

SCUDETTO – “La soddisfazione è immensa, l’Inter non vinceva lo Scudetto da undici anni ed è normale che ci sia tutto questo entusiasmo anche dei tifosi. I tifosi hanno aspettato anche troppo, siamo contenti di regalare questa gioia. L’ultima partita persa era in casa della Sampdoria, stiamo facendo qualcosa di incredibile e i ragazzi continuano a dare gioia. E’ un piacere vederli giocare. Non sono qui per parlare del futuro, dobbiamo goderci questo momento perché c’è tanto lavoro e sofferenza dietro. Abbiamo ridato credibilità all’ambiente ed al club. In passato mi è capitato spesso di non godermi certi momenti poi Dio vede e provvede”.

MARGINI DI MIGLIORAMENTO – “E’ stato un lavoro che ha dato un grandissimo profitto, tanti giocatori a livello economico si sono valorizzati in maniera importante. Questo è un gruppo che ha un valore nettamente superiore a quando sono arrivato. L’investimento che è stato fatto sul sottoscritto ha dato ottimi risultati. Io dissi che porto aspettative, penso che queste aspettative sono state soddisfatte. Questo è un gruppo che ha tanti calciatori giovani che adesso sono vincenti. Non abbiamo mollato una virgola soprattutto da quando siamo andati in testa alla classifica. La vittoria ti deve entrare nel cervello, ho detto ai ragazzi che la vittoria deve diventare un’ossessione”.

LE ASPETTATIVE – “Mi aspetto di fare sempre delle ottime prestazioni. La partita più importante per noi è quella con la Roma, cerchiamo di affrontarle nella giusta maniera per ottenere il massimo”.

MERITI PERSONALI – “Il fatto che non ho mollato niente, mi sono superato in questi due anni. Ho messo tutto me stesso per superare delle difficoltà che non conoscevo. Aver vinto a Milano con l’Inter mi dà tanta soddisfazione perché non è una cosa per tutti”.