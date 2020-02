Inter-Sampdoria, Conte: “Nessuna ansia. Juventus e Lazio? C’è anche l’Atalanta”. E su Lautaro Martinez…

Parola ad Antonio Conte.

Diversi sono stati i temi trattati dal tecnico dell’Inter alla vigilia della sfida contro la Sampdoria, in programma domenica sera a San Siro (fischio d’inizio alle ore 20.45): dal momento della sua squadra, reduce dalla vittoria in Europa League conquistata giovedì sera contro il Ludogorets, all’emergenza legata al coronavirus in Italia.

“Giocando giovedì sera diventa difficile, bisogna preparare la partita in un giorno e non c’è tempo per cambiare strategie e preparazione, ma dobbiamo abituarci. La Sampdoria è una squadra in salute, nonostante l’ultimo risultato. È viva, ha un allenatore di grande esperienza come Ranieri e in rosa dei giocatori di buona qualità e di esperienza come Quagliarella, che sorprende anno dopo anno per giocate e spessore umano. Ma noi dovremo cercare di strappare i tre punti”, sono state le sue parole.

“Oltre a Juventus e Lazio c’è l’Atalanta che sta facendo cose egregie ed è una realtà importante. Ma noi dobbiamo migliorare partita per partita e fare il nostro percorso: a volte ci saranno cadute, ma dobbiamo guardare sempre in alto, alla costruzione di qualcosa. E non farci prendere dall’ansia. Lautaro distratto? Assolutamente no. Lautaro è serio, è concentrato, io credo che stia facendo bene, ha grandi margini di crescita. Ha solo 22 anni, è già impressionante quanto sia cresciuto rispetto allo scorso anno, ma può farlo ancora. Lavora si impegna, sono contento di averlo a disposizione. Se seguiremo dei protocolli speciali vista l’espansione del coronavirus? Bisogna cercare di non creare grossissimi allarmismi, ma serve comunque attenzione senza sottovalutarlo. Il mondo della sanità in Italia cosa fare”, ha concluso Conte.