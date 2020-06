Inter-Sampdoria, Conte avverte: “Veleno e cattivera per pensare in grande. Scudetto? Romperemo le scatole fino alla fine”

L’Inter c’è.

Sono bastate due reti per dimenticare la brutta sconfitta rimediata allo Stadium – prima del lockdown – e riportare il sereno in casa nerazzurra. La formidabile coppia Lukaku-Lautaro è tornata ad incantare e l’Inter è nuovamente in corsa per lo scudetto. Lo sa bene Antonio Conte che, a margine della sfida vinta contro la Sampdoria, avverte gli avversari in vista di quello che si preannuncia un bollente finale di stagione.

“Scudetto? Noi ci vogliamo inserire e rompere le scatole fino alla fine. Giochiamo per qualcosa di importante. Ora dovremo dare la vita per non avere più rimpianti. Siamo tutti allineati”. Conte carica così suoi ragazzi ai microfoni di Sky Sport, anche se serve più cattiveria: “Basta vedere cosa è successo a Napoli, dove abbiamo dominato. Alla fine però abbiamo preso gol uscendo fra le critiche. Oggi stesso discorso. Da un possibile 4 a 0 siamo andati sul 2 a 1. Non abbiamo più possibilità di sbagliare, di qui alla fine saranno tutte partite fondamentali”.

“Bisogna avere il veleno per iniziare a pensare in grande – ha continuato Conte – con certe occasioni bisogna fare gol. Sono soddisfatti dei ragazzi, che hanno fatto bene mostrando voglia e generosità. Bisogna però essere più cattivi e determinati, in attacco e difesa. Abbiamo creato tanto come a Napoli, ma anche lui poteva fare almeno un paio di reti. Adesso tuttavia si è calato bene. Durante lo stop abbiamo lavorato per portarlo al top”.