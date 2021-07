Inter, salta la tournée negli USA. La società: “Troppi rischi”

Per l'Inter era prevista una permanenza in Florida tra il 22 e il 29 luglio

Cambia i suoi piani l'Inter di Simone Inzaghi, in attesa - fino a poche ore fa - di partire per la tournée negli Stati Uniti. Il club, infatti, ha deciso di non partire più annullando quindi gli impegni della squadra in Florida: meta che la squadra avrebbe dovuto raggiungere tra il 22 e il 29 luglio. L'Inter non lascerà dunque in Italia, rinunciando alla disputa di un torneo con Arsenal, Everton e Millonarios per tutelare la salute dei tesserati. A comunicarlo, tramite i propri canali ufficiali, è la stessa società nerazzurra.