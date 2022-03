Inter-Salernitana, formazioni ufficiali: Inzaghi lancia Darmian, Nicola con Djuricic

Le scelte ufficiali di Simone Inzaghi e Davide Nicola

Inter e Salernitana aprono il ventottesimo turno di Serie A. La formazione di Simone Inzaghi per uscire dalla crisi di gol e risultati, con un calo netto evidenziato nel gioco così come nelle recenti prestazioni. La Salernitana è obbligata a fare punti per sperare ancora nel miracolo salvezza, con l'ultimo posto in classifica che al momento condanna i campani alla retrocessione in Serie B. La sfida - in programma alle ore 20:45 sul rettangolo verde di 'San Siro' - sarà cruciale per entrambe le formazioni, con i nerazzurri coinvolti pienamente nella lotta per lo Scudetto.