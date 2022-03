Inter-Salernitana, Bergomi: “Nerazzurri un po’ bloccati. I granata con Nicola…”

Le parole dell'ex difensore nerazzurro, Beppe Bergomi, sul periodo complicato dell'Inter e sulla sfida in corso contro la Salernitana

L'ex centrale difensivo di Inter e campione del mondo con la nazionale italiana nel 1982, si è espresso sul periodo dei nerazzurri e sulla sfida contro l'insidiosa Salernitana di Davide Nicola . Il primo tempo della gara si è concluso sul risultato di 2-0 in favore della compagine di Simone Inzaghi grazie alla doppietta di Lautaro Martinez, servito in entrambe le occasioni da uno strepitoso Barella . Queste le dichiarazioni di Bergomi:

"Secondo me va bene la stanchezza ma in questo momento sembra una squadra un po' bloccata che non rischia più la giocata e che non vuole impostare da dietro. Deve tornare a trovare quella consapevolezza e quel coraggio. E' vero che ora ogni avversario è complicato perché tutte corrono, sono organizzate. Quando prendi Nicola una sterzata te la dà subito, una partita complicata viste le ultime prestazioni dell'Inter".