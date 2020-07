Inter, Ranocchia esalta Conte: “Il mister ha un merito. Fiorentina? Niente alibi”

Non vanno oltre il pareggio a reti bianche Inter e Fiorentina.

0-0: è questo il risultato della sfida tra nerazzurri e gigliati, andata in scena ieri sera a “San Siro”. Una sfida analizzata dal centrale difensivo meneghino, Andrea Ranocchia, entrato in campo dopo l’infortunio di De Vrij.

“Sono sempre pronto a dare il mio contributo alla squadra. Grande rammarico perché abbiamo creato tanto, ma non siamo riusciti a sbloccare il risultato. Il secondo è il primo dei perdenti? C’è ancora da crescere e migliorare tanto sotto tutti i punti di vista. Siamo qui per questo e Conte ci sta dando una grande mano”.

Chiosa finale sull’impatto di Conte sulla squadra: “Conte sta provando a inculcarci la mentalità vincente, a non accontentarci mai, ad alzare sempre l’asticella. Noi ci stiamo riuscendo a tratti, ma non basta. È un anno particolare, ma lo è per tutti e non è un alibi”, ha concluso.