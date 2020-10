Inter-Parma, Conte alla vigilia: “Perisic in attacco? Ho la mia idea. Lukaku e Sanchez…”

Poco più di ventiquattro ore e sarà Inter-Parma.

Diversi sono stati i temi trattati dal tecnico dell’Inter Antonio Conte, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida in programma alle ore 18 a San Siro: dal momento della sua squadra, reduce dal pareggio maturato in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk, alle condizioni di Romelu Lukaku, alle prese con un risentimento muscolare all’adduttore sinistro.

“Il Parma ha una propria fisionomia, le squadre di Liverani giocano a calcio. Inevitabilmente c’è una strategia dietro ad ogni match, per noi e per loro. Nessuno ha commentato gli episodi arbitrali non favorevoli all’Inter? Penso sia giusto fare delle valutazioni nelle sedi opportune, è giusto che la dirigenza e la società si faccia sentire. Non si deve esporre solo l’allenatore, che pensa al campo e ai calciatori. Se Gervinho può fare al caso dell’Inter? E’ un ottimo giocatore, ha fatto benissimo in Italia. Ho grande rispetto però per il Parma e dei miei calciatori. Sono contento di chi ho a disposizione, non penso a gennaio. Domani cercheremo di ottenere i tre punti”, sono state le sue parole.

LUKAKU – “Ha avuto un problema muscolare contro lo Shakhtar, quando ha calciato la punizione. E’ giusto recuperarlo nel migliore dei modi. Sapete quanto è importante per noi, soprattutto nel momento in cui manca anche Sanchez che non è ancora pronto. Stiamo monitorando la situazione, agiremo per il meglio di Romelu e dell’Inter. Bisogna evitare smanie di recuperi immediati e la responsabilità è anche dei calciatori. Forzare può aggravare le situazioni. Sicuramente dispiace, in questo periodo ne avremmo avuto bisogno, stiamo recuperando altri dal Covid. Possiamo e dobbiamo comunque fare bene”.

DA YOUNG A VIDAL – “La scelta su Ashley poteva sorprendere, ma con lo staff siamo stati bravi a gestire la situazione, mantenendolo allenato da casa. Rischiarlo era un interrogativo, ma sapevamo che poteva giocare e far riposare Perisic che le aveva giocate tutte. In queste situazioni devi fare di necessità virtù. Gagliardini sta bene, è a tutti gli effetti disponibile. Insieme all’attacco, il centrocampo è stato molto colpito dopo la sosta. Vidal? Arturo ha raggiunto un livello di maturazione importante; all’inizio era molto più offensivo, attaccava di più l’area, ora è molto più maturo e posso chiedergli qualunque cosa. I nostri centrocampisti hanno maggiori caratteristiche offensive, aspetto che mi porta a chiedere ad Arturo più copertura. Porta esperienza e cattiveria in questa squadra. Se posso farlo, gli darò respiro perché arriviamo veramente tirati”.

BROZOVIC E PERISIC – “Soddisfatto di Brozovic? Sono soddisfatto di tutti per ciò che stanno dando, doppiamente perché lo hanno fatto in un momento in cui non c’erano alternative e vedevo stanchezza in allenamento. Ho chiesto a tutti dei supplementi, Marcelo ha fatto le ultime due partite in modo importante, può migliorare sotto alcuni aspetti, ma per attitudine, impegno e disponibilità non posso che essere contento. Perisic una soluzione per l’attacco? Ivan con me ha già giocato da punta. Le sue caratteristiche lo portano a fare l’attaccante anche in Nazionale e può essere un’alternativa. Abbiamo scelto questa strada e cercheremo di continuare così. Anche Pinamonti è affidabile: deve mangiare pane duro, ma dimostra attitudine e applicazione, oggi rappresenta necessariamente un’alternativa per l’attacco. Faremo delle attente valutazioni”, ha concluso Conte.