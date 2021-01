Inter, parla Massimo Branca: “Contro la Juventus può vincere. Pirlo e Conte grandi allenatori, ma Klopp…”

Domenica sera andrà in scena Inter-Juventus, quello che da molti addetti ai lavori viene definito il match scudetto.

Sarà senz’altro una partita fondamentale per il cammino di ambedue le squadre, in aperta lotta per conquistare il titolo di campioni d’Italia a fine stagione. Anche Marco Branca, ex direttore dell’area tecnica nerazzurra, ha voluto dire la sua su questo confronto dal peso specifico non indifferente. L’ex giocatore tra le altre di Inter e Roma ritiene i nerazzurri una squadra fortissima, che può puntare a vincere tutto: “L’Inter oggi è una squadra bene attrezzata, può puntare a vincere il campionato e la Coppa Italia. L’Inter di oggi sta provando a vincere, quella di Moratti lo ha fatto. Il valore di Inter-Juventus dipenderà anche dai risultati delle altre partite. Sarà una lotta di nervi e vincerà chi riuscirà a tenerli più saldi”.

Infine Branca si lascia andare pure con una battuta in merito ai due allenatori, anche loro tra i protagonisti del derby d’Italia: “Conte e Pirlo? Sapevo che sarebbero diventati allenatori di successo, anche se a loro preferisco Klopp”.