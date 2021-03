Inter, Nicolò Barella: “Sto giocando una grande stagione. Devo molto all’Inter che ha creduto in me”

L’Inter dopo la cocente eliminazione in Champions League sta volando in campionato.

I nerazzurri si trovano al primo posto in classifica con nove punti di vantaggio sui cugini del Milan. La squadra di Conte ha trovato il giusto equilibrio e sta inanellando una serie convincente di vittorie. Uno dei segreti dell’Inter è senza dubbio Nicolò Barella, che sta giocando una stagione a livelli altissimi e sta permettendo al centrocampo nerazzurro di mantenere livelli qualitativi molto alti.

Proprio l’ex giocatore del Cagliari, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport dopo essere stato inserito nella top 11 del Gran Galà del calcio Aic come uno dei migliori del suo reparto. Il classe ’97 è soddisfatto del livello del suo gioco e ci tiene a ringraziare l’Inter per la fiducia data: “E’ un grandissimo onore, mi fa piacere esserci per il secondo anno. Sto facendo bene, ma per questo premio ringrazio tutta la squadra e la società che ha avuto grande fiducia in me e mi aiutano sempre a migliorarmi”.