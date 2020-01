Inter-Napoli, Lukaku: “Conte è il nostro leader. Lautaro Martinez? Amici in campo e fuori”

L’Inter batte il Napoli.

Sul campo dello stadio San Paolo è andata in scena la sfida tra l’Inter e il Napoli, che si sono affrontati in occasione del posticipo serale della diciottesima giornata di Serie A. I nerazzurri hanno trionfato 3 a 1 grazie alla doppietta di Romelu Lukaku e la rete di Lautaro Martinez, che hanno vanificato il gol di Arkadiusz Milik e portato Antonio Conte nuovamente al primo posto in classifica al fianco della Juventus.

Al termine del match il centravanti dell’Inter, Romelu Lukaku, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, esprimendo al sua gioia per aver contribuito direttamente alla vittoria della sua squadra: “È importante avere un leader come Conte, ha grande esperienza ed è un campione. Per noi che siamo una squadra giovane è importante. Lautaro Martinez? Dall’inizio siamo amici, facciamo molte cose insieme fuori dal campo. Quando giochiamo insieme ci scambiamo le occasioni. Sono contento di come facciamo le cose e dobbiamo continuare così“.