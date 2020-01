Inter-Napoli, Lautaro: “Duello con la Juventus? Dobbiamo vincere sempre. Io e Lukaku grandi amici”

Grande vittoria per l’Inter.

Al San Paolo è andata in scena la sfida tra il Napoli e l’Inter, che si sono affrontati in occasione del posticipo serale della diciottesima giornata di Serie A: i nerazzurri hanno trionfato grazie alla doppietta di Romelu Lukaku e il gol di Lautaro Martinez, che hanno regalato al tecnico Antonio Conte la vetta della classifica al pari della Juventus.

Al termine del match il centravanti dell’Inter, Lautaro Martinez, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport esprimendo la sua soddisfazione per la vittoria ottenuta: “Lukaku? Siamo amici, dentro e fuori dal campo. Stiamo lavorando per fare il meglio di noi e stiamo facendo bene. Siamo contenti, lavoriamo per la squadra. Facciamo quello che dice il mister per continuare a vincere. Scudetto? Il duello con la Juve è bello, ma noi pensiamo al nostro lavoro. Cerchiamo soltanto di migliorare e di vincere tutte le partite. Lavorando sulla nostra convinzione i risultati arriveranno. Futuro? I tifosi possono stare tranquilli, penso soltanto all’Inter e mi trovo bene qui. Sono orgoglioso di vestire questa maglia“.