Inter-Napoli, Conte: “Vittoria importante, ridotto il gap con la Juventus. Lukaku? E’ una pippa…”

L’Inter batte il Napoli.

Sul campo dello stadio San Paolo è andata in scena la sfida tra l’Inter e il Napoli, che si sono affrontati in occasione del posticipo serale della diciottesima giornata di Serie A. I nerazzurri hanno trionfato 3 a 1 grazie alla doppietta di Romelu Lukaku e la rete di Lautaro Martinez, che hanno vanificato il gol di Arkadiusz Milik e portato Antonio Conte nuovamente al primo posto in classifica al fianco della Juventus.

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del match, Antonio Conte, tecnico dell’Inter, ha commentato così la prestazione dei suoi uomini: “L’Inter oggi non si è abbassata a difendere, siamo andati a prendere il Napoli quasi tutti i momenti della partita. In fase di possesso sappiamo sempre cosa fare. Questa vittoria ha una valenza importante, non era semplice vedendo cosa ha fatto il Napoli in questi anni. Negli anni passati noi eravamo dietro, loro erano vicini alla Juventus. Quest’anno abbiamo ridotto il gap. Abbiamo affrontato la gara con grande personalità. Questa vittoria ci dà fiducia e aumenta l’auto stima, bisogna continuare così. Godin? Io faccio le mie scelte, ha vent’anni ed è il nostro futuro e presente. Ha personalità, se diventerà più cattivo avrà un grandissimo futuro. In alcuni casi la pressione non riesce bene, il Napoli poteva sfruttare meglio alcune occasioni in contropiede. Possiamo gestire meglio queste situazioni, ma anche gli avversari le preparano in base a come le gestiamo noi. Ogni allenatore prepara delle situazioni specifiche, poi il talento dei giocatori è determinante. Su Lukaku ne ho sentite dire di tutti i colori, quindi meglio dire che sia una pippa. Oggi è facile parlar bene di lui. Lui può ancora migliorare, così come Lautaro Martinez. Sono dei diamanti grezzi da lavorare. Stiamo lavorando su tanti aspetti, come il gioco di coppia è l’attaccare la profondità. L’ho voluto fortissimamente battendo la concorrenza della Juve, adesso che ce l’ho lo alleno al meglio“.