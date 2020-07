Inter-Napoli, Conte: “Non ho il tocco magico, contro di me attacchi gratuiti. Messi? Rispondo così”

Antonio Conte e l’obiettivo secondo posto: l’Inter supera 2-0 il Napoli e adesso dovrà difendersi dall’Atalanta di Gasperini.

Il tecnico nerazzurro ha tessuto le lodi dei suoi ragazzi e ammesso di voler dar vita a un progetto importante che possa portare alla vittoria di un trofeo nelle prossime stagioni. L’allenatore pugliese si è anche soffermato su un’ipotetico, probabilmente utopico, arrivo in Serie A di Lionel Messi. Le dichiarazioni dell’ex Chelsea nel corso dell’intervento post partita ai microfoni di Sky Sport.

“Oggi ho visto tante cose positive, ricordiamoci che abbiamo affrontato una squadra forte. Una rosa composta da giocatori di qualità che negli ultimi anni è stata l’unica a dare filo da torcere alla Juventus. Sono vittorie importanti e stare davanti per il secondo posto e abituarci a sentire la pressione e dunque difendere qualcosa è già importante. Sono contento per i ragazzi. Match contro l’Atalanta? I calcoli li abbiam dovuti fare oggi perché venivamo da tantissime partite giocate in pochi giorni. Vedo il bicchiere mezzo pieno e sono sicuro che si possa recuperare più velocemente, affronteremo una squadra che è ormai una realtà che nelle ultime stagioni ha davvero fatto qualcosa di incredibile. Sarà un bel test per capire dove siamo, è bello finire così. Io creo tantissime aspettative e tante cose possono per questo essere condizionate. In molti credono che abbia il tocco magico e che possa vincere subito non appena arrivo da qualche, devo ammettere che mi è capitato ma non è sempre così. Ho sempre grande passione e cerco di essere un valore aggiunto, a volte gli attacchi contro di me sono solo forzati. Messi o 4 giocatori da 50 milioni? Non lo so, ricordiamoci che stiamo parlando del calciatore più forte al mondo. In questo momento mi tengo stretti i ragazzi che stanno gettando io cuore oltre l’ostacolo. A fine stagione faremo le valutazioni. Proiezione Messi sul Duomo? Più facile spostare il Duomo che portare Messi all’Inter”.