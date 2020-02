Inter-Napoli, Barella: “È stata una gara particolare, al San Paolo sarà una battaglia”

L’Inter cede al Napoli nella semifinale d’andata di Coppa Italia: 1-0 per i partenopei grazie alla rete siglata da Fabian Ruiz.

I nerazzurri si sono arresi alla compagine partenopea che si è aggiudicata la prima tappa della doppia sfida con gli azzurri, adesso servirà un’impresa al San Paolo per conquistare la finale. Prestazione opaca da parte degli uomini guidati da Antonio Conte, su tutti Nicolò Barella che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Inter TV.

“Tutte le partite vanno giocate al massimo, per vincere. Quella di oggi è stata una gara molto particolare: il Napoli aspettava i nostri errori per ripartire, poi loro l’hanno sbloccata ed è stata difficile. Al San Paolo servirà un’Inter ancor più migliorata: ce la giocheremo, come sempre. La vittoria nel derby è stata voluta, bella. Anche oggi volevamo vincere: c’è stato uno stop, ma siamo pronti a ripartire al massimo. Ci sono tante partite da affrontare, ma noi vogliamo arrivare in fondo in tutte le competizioni”.