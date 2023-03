Inter, Moratti: “Lukaku fuori condizione, Inzaghi bravo. Problemi in trasferta…”

"Difficoltà già viste. Una squadra non concentrata che, dopo una prestazione importante, non riesce a mantenere quella necessaria organizzazione per vincere la partita. Ho anche visto una squadra disordinata. E dispiace, dati i giocatori di qualità. Alcuni dei quali sono fuori forma. Se intendo Lukaku? Beh, Lukaku è fuori condizione, è ancora lentissimo. In crisi? Speriamo non sia malattia (ride, ndr), altrimenti è un momento di crisi. Speriamo che la squadra sia forte, l’allenatore bravo, ma non arrivano i risultati. Quindi è crisi. Come mi spiego la grande differenza di rendimento tra casa e trasferta? Psicologicamente è qualcosa di strano. Non penso sia perché non c’è il pubblico a favore. Forse tatticamente non troviamo la strategia giusta".