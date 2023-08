Inter-Monza, probabili formazioni: c’è Thuram, Palladino con D’Ambrosio e Gagliardini

Per fermare Lautaro Martinez e compagni, Raffaele Palladino è pronto ad affidarsi alla voglia di rivalsa di due ex nerazzurri: D'Ambrosio e Gagliardini, che in estate hanno lasciato l'Inter e l'affronteranno per la prima volta da avversari dopo l'addio, conoscendone pregi e difetti. Un'arma in più per gli ospiti. Il Monza, inoltre, è reduce dalla sconfitta a sorpresa rimediata lo scorso weekend in Coppa Italia contro la Reggiana. Una vittoria in rimonta, quella ottenuta dalla squadra di Alessandro Nesta, dopo la rete messa a segno dallo stesso D'Ambrosio al minuto 22, grazie alle reti di Filippo Nardi e Luca Cigarini.