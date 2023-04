Inter-Monza 0-1: tonfo Inzaghi, Palladino sbanca San Siro con Caldirola gol

Dopo i pari di Milan e Napoli, rispettivamente contro Bologna e Verona, giunge da San Siro la sorpresa più clamorosa del sabato di Serie A. Il Monza di Palladino batte infatti l'Inter di Simone Inzaghi, reduce dal successo nell'andata dei quarti di finale di Champions League sul campo del Benfica. Prestazione opaca da parte dei nerazzurri, macchinosi, sterili e sotto ritmo, incapaci di creare seri pericoli alla compagine brianzola, Decisiva la rete di Caldirola al minuto settantotto, con il centrale bravo a svettare su un corner e battere Onana. Già in precedenza il Monza si era reso particolarmente pericoloso, vano il forcing finale di Barella e compagni, vicini al gol solo con un sinistro di Lukaku e ad un passo dal pari in pieno recupero con una deviazione sotto misura di Dzeko che, da pochi centimetri, non è riuscito a trovare di testa lo specchio della porta a Di Gregorio battuto. Dodicesima sconfitta in campionato ed operazione quarto posto che si complica notevolmente per l'Inter che resta a due punti dal Milan ed a tre dalla Roma che, vincendo all'Olimpico contro l'Udinese, si porterebbe a più sei dai nerazzurri.