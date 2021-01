Inter-Milan, scontro Ibrahimovic-Lukaku: la decisione del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo ha reso note le sue decisioni dopo la conclusione dei quarti di Coppa Italia.

Un turno di squalifica per Zlatan Ibrahimovic e per Romelu Lukaku: è questa la decisione presa dal Giudice Sportivo, tre giorni dopo il derby di martedì sera. Nei confronti dei due calciatori, che nella partita di Coppa Italia di “San Siro” hanno dato vita a uno scontro che ha fatto a lungo discutere, sono state emesse sanzioni unicamente in virtù dei cartellini ricevuti durante la gara. Nessun provvedimento preso, dunque, in merito al botta e risposta verbale avvenuto tra i due giocatori. A ricevere un turno di stop anche José Palomino, Achraf Hakimi e Franck Kessie.