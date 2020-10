Inter-Milan, Maldini: “Siamo diventati una squadra vera. Rinnovo Donnarumma? Abbiamo un piano”

Paolo Maldini soddisfatto della stagione disputata finora dal Milan.

Il direttore dell’area tecnica rossonera, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato del momento vissuto dai suoi soffermandosi inoltre sul rinnovo di Gigio Donnarumma.

“Parleremo con Donnarumma, ma non è l’unico. Ci sono anche Calhanoglu e Ibrahimovic, sono argomenti che dovremo trattare e che stiamo già affrontando. Non abbiamo avuto tempo per staccare, sono cose che riguarderanno noi, i giocatori e i loro agenti. Il Milan deve provare a tenerli, è una trattativa e bisogna essere felici in due. Ci auguriamo possa essere così. La scorsa stagione è stata molto strana. Il gap del punteggio è aumentato rispetto all’anno precedente, ma noi ci sentiamo molto più vicini alle altre squadre. È una convinzione che abbiamo, ed è supportata dalle buone partite degli ultimi cinque mesi. Abbiamo dato stabilità al lavoro fatto, i giovani sono cresciuti e l’allenatore è lo stesso, poi anche i risultati hanno aiutato la nostra maturazione. Non pensiamo di essere arrivati al nostro massimo e sappiamo di non essere i più forti, ma siamo una vera squadra. È questa la cosa che ci contraddistingue di più adesso”.