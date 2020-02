Inter-Milan, Lukaku lancia la sfida: “Ibrahimovic? Ecco il mio pensiero su Zlatan”

Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter, intervistato nel corso del format di approfondimento calcistico in onda sulle reti Mediaset, Tiki Taka, ha detto la sua in merito all’attesissimo derby di domenica sera tra la compagine nerazzurra e il Milan di Zlatan Ibrahimovic.

Inter-Milan non è mai stata una partita come le altre. Entrambe le formazioni vivono un momento delicato della stagione, nessuna delle due può permettersi passi falsi. Le due squadre di milanesi distano attualmente ben 19 punti in classifica, un gap vistoso a favore della squadra guidata da Antonio Conte. Una “escursione termica” e calcistica decisamente clamorosa ed inattesa in sede di pronostico alla vigilia della stagione.

Il derby di Milano quest’anno vedrà al centro dei riflettori due protagonisti sicuramente inaspettati fino a pochi mesi fa: Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic, ex compagni al Manchester United nella stagione 2017-2018. I due colossi ex Red Devils si daranno battaglia al Meazza di San Siro domenica alle 20:45, nella speranza di decidere le sorti del derby della Madonnina con un gol o magari una giocata che risulti determinante e regali i 3 punti alla propria squadra. Dal punto di vista mediatico la sfida tra i due leader di Inter Milan sembra essere già cominciata:

LUKAKU SU IBRAHIMOVIC- “Sarà bello sfidarlo. Per me è un grande campione, un grande professionista. So come lavora lui, a 38 anni, ogni giorno. Basta guardare ciò che ha fatto in MLS, a Manchester, ed ancora prima nel PSG. Vuol dire che lavora bene. Ho tanto rispetto per lui. Mi consigliava sempre quando giocavamo insieme. Mi sono potuto allenare ogni giorno con lui ed è stata la cosa più bella.

SUL SOGNO DI GIOCARE IN SERIE A- “Per me è sempre stato un sogno giocare in Italia e volevo farlo nell’Inter. La prima volta che ho visto una finale di coppa è stata per Inter-Lazio (Coppa UEFA 1997-1998, n.d.r.). Avevo l’ambizione di giocare qui ed in nerazzurro. Anche perché per me Ronaldo era il top”.