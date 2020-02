Inter-Milan, l’euforia di Bonolis: “Credo nello scudetto, Lazio squadra fantastica. La Juventus ha la Champions League, gli arbitri…”

Tra le tante voci dei tifosi vip che hanno trepidato per le sorti della propria squadra durante il derby di San Siro tra Inter e Milan c’è anche quella di Paolo Bonolis.

Il conduttore televisivo noto tifoso nerazzurro, ha espresso il suo pensiero in merito alla lotta scudetto e sul momento della compagine guidata da Antonio Conte ai microfoni di Palla al Centro.L’anchorman romano, ieri presente sugli spalti di San Siro, ha assistito alla travolgente vittoria in rimonta dell’Inter che grazie a Brozovic, Vecino, De Vrij e infine Lukaku, è riuscita a recuperare i due gol incassati nel primo tempo dalla compagine rossonera . La vittoria nel derby ha permesso all’Inter di agganciare la Juventus al primo posto della classifica. Di seguito le dichiarazioni del conduttore di Mediaset : “La società Inter sta prendendo impegni economici importanti, per come sta andando è un dovere di tutti adoperarsi per quel traguardo. Ieri alla fine del primo tempo eravamo mortificati e attoniti in tribuna per quello che avevamo visto. Nel secondo tempo sono entrati in campo con la rabbia in corpo e avanzando invece di arretrare, e il risultato si è visto. Ora entrano in gioco altri fattori che la Lazio non ha come le coppe per Juventus e Inter, anche se loro hanno le rose più ampie. Sarà una corsa a tre fino alla fine “

Bonolis conclude l’intervista stuzzicando la classe arbitrale:”Auguriamoci che si comportino bene nelle situazioni che conteranno. La Lazio sta facendo un campionato fantastico. Non si capisce il perchè il Var non possa intervenire se non con l’autorizzazione dello stesso arbitro. Non abbiamo bisogno di queste cose, mettono solo zizzania”