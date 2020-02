Inter-Milan, l’analisi di Ferrara: “I nerazzurri più forti. Ecco cosa penso di Lukaku”

L’analisi di Ciro Ferrara.

Domenica sera sul campo di San Siro è andato in scena il derby di Milano tra l’Inter e il Milan, valido per la 23a giornata di Serie A: nel primo tempo i rossoneri erano riusciti a portarsi sul doppio vantaggio grazie ai gol di Rebic e Zlatan Ibrahimovic. La seconda metà di gara è stata però dominata dai padroni di casa, che con le reti di Brozovic, Vecino, de Vrij e Romelu Lukaku hanno ribaltato il risultato portandosi al primo posto in classifica al pari della Juventus.

Ad analizzare la gara è intervenuto anche Ciro Ferrara, ex difensore di Juventus e Napoli, che ha parlato così durante la trasmissione Tiki Taka: “Cosa è successo nel primo tempo? C’è da dire che tecnicamente, sulla carta, l’Inter è più forte e attrezzata del Milan. La sorpresa è che il Milan ha fatto quel primo tempo. Lukaku? Questo non solo ha potenza fisica ma anche velocità, ti impegna, ti fa correre. Lui è uno di quegli stranieri che non ha avuto bisogno di ambientarsi“.