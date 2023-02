Inter-Milan, Inzaghi: “Derby dominato, complimenti alla squadra. Modulo loro…”

Parola a Simone Inzaghi . Il tecnico dell' Inter è intervenuto ai microfoni di Dazn, in seguito al derby vinto contro il Milan , grazie ad una rete nel primo tempo, firmata da Lautaro Martinez . Tra i diversi temi trattati, il mister nerazzurro si è espresso sulla grande proposta di gioco messa in atto da Dzeko e compagni . Di seguito le parole dell'ex Lazio :

Dove mette questa vittoria nella sua classifica di partite da quando è all'Inter? "Non lo so. Ho fatto i complimenti alla squadra, abbiamo stradominato. Abbiamo vinto due derby in 20 giorni, il primo ci ha dato un trofeo e una grandissima soddisfazione. Ora pensiamo a noi, cerchiamo di recuperare giocatori come Lukaku e Brozovic. Non guardiamo né davanti né dietro, ricordiamoci che martedì abbiamo giocato un quarto di finale di Coppa Italia contro l'Atalanta molto impegnativo".