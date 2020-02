Inter- Milan, il primo derby di Ashley Young: “Sensazione incredibile, non credo ci sia qualcosa di meglio”

Il nuovo acquisto dell’Inter, Ashley Young, in seguito all’entusiasmante vittoria in rimonta dei nerazzurri nel derby di Milano ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TalkSPORT.

Il laterale inglese, ex Manchester United, è stato uno dei grandi protagonisti della sfida. Young con le sue continue percussioni sulla fascia sinistra è riuscito in maniera efficace a mettere in difficoltà la retroguardia rossonera ed ha costituito una vera e propria spina nel fianco sulle corsie per la compagine guidata da Stefano Pioli. Tre punti fondamentali che valgono per l’Inter il l’aggancio alla Juventus in vetta alla classifica. Il prezioso successo nel derby è stato oggetto del pensiero dell’ex stantuffo dei Red Devils: “Sono venuto qui per giocare a calcio e vincere partite, e vincere nel derby di Milano come abbiamo fatto noi è una sensazione incredibile. Non credo ci sia qualcosa di meglio”

In un secondo momento l’esterno è tornato a parlare del suo addio al Manchester United durante questa sessione di mercato: “Non c’è nulla di strano. Volevo una nuova sfida e la sto vivendo, e qui mi sto davvero divertendo tantissimo, i miei nuovi compagni mi hanno accolto molto bene e sono contento di essere riuscito ad entrare al meglio in questa nuova realtà. Vincere il derby è stata una sensazione incredibile e sono felice che abbiamo ottenuto i tre punti.”

Ashley Young che dunque non nasconde la sua felicità e ribadisce che si sente pronto, lui come tutta la compagine nerazzurra, a lottare ancora per lo scudetto e contendere la conquista del titolo alle due principali antagoniste, Juventus e Lazio.

