Inter-Milan, è rissa tra Lukaku e Ibrahimovic: alta tensione durante il derby di Coppa Italia

Rissa sfiorata al termine del primo tempo tra Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic.

Durante il derby di Coppa Italia tra Inter e Milan, valido per i quarti di finale della competizione è successo di tutto prima che le due squadre rientrassero negli spogliatoi. I due attaccanti stavano per venire alle mani dopo un acceso diverbio scoppiato a pochi istanti dal termine dei primi 45′ di gioco. Sono volate parole grosse tra lo svedese e il belga, a tal punto che quest’ultimo ha avuto una reazione davvero spropositata. La sua intenzione era quella di scagliarsi contro l’attaccante scandinavo, sono stati i compagni di squadra a fermarlo prima che accadesse il peggio. A scatenare la lite sarebbe stata una parola di troppo di Ibrahimovic che mentre rientrava negli spogliatoi ripeteva a gran voce: “Bullshit” (tutt’altro che un complimento). Romelu qualche istante prima avrebbe detto: “Non mi ridere in faccia”, almeno secondo la ricostruzione da parte della Gazzetta dello Sport. Poi i due sono rientrati insieme ai propri compagni negli spogliatoi, quello che è successo dopo non è momentaneamente dato saperlo. Per dovere di cronaca è corretto segnalare che il Milan ha chiuso il tempo avanti 1-0 grazie a una rete messa a segno proprio da Zlatan Ibrahimovic.