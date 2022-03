Inter, Marotta: “Lettera UEFA? Normale investigazione. Juventus c’è per lo scudetto”

e dichiarazioni di Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, prima della sfida di Coppa Italia contro il Milan

Derby di Milano valido per la semifinale di Coppa Italia , in campo a San Siro Milan e Inter alle ore 21. Pochi minuti prima del fischio di inizio del match, l'Ad nerazzurro Beppe Marotta , è intervenuto ai microfoni di SportMediaset. Principali argomenti toccati sono stati la questione del Fair Play finanziario UEFA e la lotta scudetto, di seguito le sue dichiarazioni:

"Oggi conta, molto, è un derby ed è una semifinale a cui teniamo molto. È evidente che al di là delle suggestioni cercheremo già da stasera di fare qualcosa di positivo per una qualificazione. UEFA? I tifosi possono stare molto tranquilli, si tratta non di una investigazione ma di una osservazione, di un’indicazione da parte dei vertici UEFA, che monitora decine di club nelle leghe europee maggiori alla luce del Covid e di quelle che sono state le conseguenze, a partire da una contrazione finanziaria ed economica che ha portato grosse perdite. Questa osservazione punta a capire quali accorgimenti possano riportare il calcio alle logiche di prima. Scudetto? I punti sono molti, dobbiamo tenere alta l’asticella e dire che vogliamo esserci per questa lotta. La griglia delle prime cinque sono le candidate alla vittoria e mi pare che per la Juve sia ordinario lottare per lo scudetto, è straordinario il contrario. Non possiamo sottovalutare Milan, Napoli e Atalanta e la cerchia si restringe e queste".