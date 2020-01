Inter, Lukaku e l’amore per Conte: “Il mio allenatore ideale. Quando allenava il Chelsea…”

Il profondo legame tra Lukaku e Conte.

Grazie allo straordinario di Antonio Conte, l’Inter ha iniziato subito in modo strepitoso il campionato, e attualmente si ritrova al secondo posto in classifica a soli tre punti di distanza dalla Juventus, che ieri sera ha perso in casa del Napoli: i nerazzurri attualmente sono la vera antagonista dei bianconeri per la vittoria finale dello scudetto.

Inter, Lukaku si racconta: “Qui ho riscoperto me stesso. Conte? Ti spinge a dare il massimo, quando gioco male…”

Uno dei giocatori più in forma dell’Inter è sicuramente Romelu Lukaku, che insieme a Lautaro Martinez ha formato una delle coppie d’attacco più forte dei top campionati europei: i due hanno infatti realizzato la bellezza di venticinque reti in Serie A fino a questo momento della stagione, con le quali stanno trascinando letteralmente i nerazzurri. Il centravanti belga si è subito dimostrato entusiasta a lavorare con Conte, che durante la sessione estiva di calciomercato aveva richiesto espressamente il suo acquisto dal Manchester United, ritenendolo il centravanti perfetto per il suo 3-5-2.

Intervenuto durante la trasmissione Tiki Taka, il centravanti belga ha analizzato il suo andamento in questa prima parte della stagione, parlando anche del suo rapporto con Conte: “Mi è piaciuta molto la presentazione come un gigante in mezzo ai palazzi di Milano, ma sono un gigante buono che vuole bene alla gente. Con Conte tutto è nato in un’amichevole fra il Belgio e l’Italia quando lui allenava gli azzurri. Mi piaceva come faceva giocare la squadra, con due punte in avanti e un gioco offensivo. Pensai che era l’ideale per me che sono un centravanti fisico e che mi sarei divertito con lui come allenatore. Dopo la gara parlammo un po’ poi qualche tempo dopo mi disse che andava al Chelsea, la mia squadra del cuore, ma io non potevo andare lì allora. Gli dissi che se ci sarebbe stata l’occasione di lavorare assieme altrove l’avremmo presa entrambi in considerazione“.