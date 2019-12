Inter, Lukaku contro il razzismo: “Dobbiamo continuare a lottare, porto la rabbia sul campo”

La lotta di Romelu Lukaku.

Il centravanti dell’Inter si è sempre fatto avanti per combattere il fenomeno del razzismo, che da sempre affligge il mondo del calcio e in particolare gli spalti degli stadi italiani. Il giocatore belga era stato sommerso dai “buu” razzisti durante la sfida contro il Cagliari, ed era stato protagonista anche dell’assurda vicenda relativa al titolo “Black Friday” pubblicato dal Corriere dello Sport.

Durante un’intervista rilasciata al New York Times, Lukaku ha espresso la sua voglia di lottare in prima persona per cercare di far cessare questa orribile piaga che continua a tormentare i calciatori anche della Serie A. Queste le sue dichiarazioni: “Di fronte ai razzisti mi sono sempre detto di segnare, vincere e tornare a casa. Mi sono confrontato tante volte con questa situazione: porto la mia rabbia sul campo. Devi andare avanti sempre più forte, devi continuare a lottare. Se qualcosa mi passa per la testa mi alzo e parlo“.