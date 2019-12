Inter, Lukaku ammette: “Serie A campionato duro, in Premier si gioca un altro calcio. CR7? Ecco cosa mi ha detto”

Romelu Lukaku analizza la prima parte di stagione vissuta con la maglia dell’Inter.

Il centravanti belga in forza ai nerazzurri nell’ultima sfida di campionato vinta dai suoi per 4-0 contro il Genoa ha realizzato una doppietta che gli ha permesso di arrivare a quota 12 in campionato. L’ex attaccante del Manchester United, nel corso di un’intervista rilasciata al New York Times, ha ammesso di come sia complicato giocare in Serie A a causa delle difese davvero molto preparate.

“Cristiano Ronaldo mi ha detto che questo è il campionato più difensivo e più duro del mondo. Ha detto di aver segnato gol ovunque, ma questo è stato il posto più difficile per farlo. E se Cristiano Ronaldo pensa che sia difficile, allora deve essere davvero difficile. È più difficile dell’Inghilterra: in Premier si gioca un calcio più intenso ma qui è un altro modello di gioco”.