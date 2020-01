Inter, lo scivolone di Gabigol: l’attaccante fa infuriare i tifosi del Flamengo, la sua visita al Santos…

Gabigol fa indispettire i tifosi del Flamengo.

Il 2019 è stato un anno a dir poco perfetto per l’attaccante brasiliano, che con la maglia rossonera ha conquistato da protagonista indiscusso sia il campionato sia la Copa Libertadores: in finale contro il River Plate, il classe ’96 ha realizzato una clamorosa e decisiva doppietta nei minuti finali, completando un’insperata rimonta e regalando ai suoi tifosi il trofeo più prestigioso del calcio sudamericano.

VIDEO Flamengo, tutti pazzi per Gabigol: l’attaccante brasiliano è un idolo a Rio. Tutte le immagini…

Gabigol ha inoltre meritatamente vinto il Pallone d’oro sudamericano, attirando su di sé l’attenzione dei grandi club europei e facendo preoccupare i tifosi del Flamengo, che in nessun modo vogliono dire addio a quello che ormai è diventato il loro idolo assoluto.

VIDEO Flamengo: Gabigol vince il Pallone d’Oro sudamericano, e intanto l’Inter…

Il futuro dell’attaccante brasiliano è comunque nelle mani dell’Inter, che ne detiene il cartellino e che presto dovrà prendere una decisione molto delicata: scommettere ancora una volta sul suo talento inespresso negli anni trascorsi in Italia, oppure cedere il suo cartellino per cercare di ottenere una plusvalenza, rilevante e propedeutica al perseguimento degli obiettivi di mercato prefissati.

Il Flamengo, tuttavia, starebbe valutando la possibilità di esercitare il diritto di riscatto sul cartellino dell’attaccante, e intanto sta trattando con la Fiorentina per l’ingaggio di Pedro, che in Serie A non è riuscito a trovare spazio chiuso dalla grande concorrenza dei suoi compagni di reparto. Intanto, Gabigol ha fatto infuriare i tifosi del Flamengo, compiendo un gesto malvisto dai suoi sostenitori: l’attaccante infatti, sfruttando il suo periodo di vacanza, si è recato presso il centro di allenamento del Santos per salutare i suoi vecchi compagni di squadra. Il classe ’96 ha infatti iniziato la sua carriera con la maglia bianconera, e nel 2018 era ritornato proprio lì in cerca di riscatto dopo la stagione negativa all’Inter.