Inter, le prime parole di Young: “Sono qui per vincere. Io come Paul Ince? Ecco cosa penso”

Ashley Young si presenta.

Il laterale inglese ha firmato un contratto con l’Inter fino a giugno, con possibilità di prolungare l’accordo per un’altra stagione.

L’ex Manchester United, arrivato oggi a Milano per sostenere le visite mediche e siglare l’accordo, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da nuovo giocatore nerazzurro ai microfoni di InterTV: “È stata una bellissima giornata oggi per me, grazie per il benvenuto. Io terzo inglese a giocare nell’Inter? È una sensazione fantastica, sono contento di far parte di questa famiglia nerazzurra. Paul Ince è stato un giocatore straordinario, una leggenda. Sarei felice se potessi seguire le sue tracce. Il mio messaggio per i tifosi è che vinceremo ancora, sono qui per questo. Ci sono tutti i presupposti per fare bene, speriamo di rendere felici i tifosi”.