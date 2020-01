Inter, le prime parole di Eriksen: “Sono emozionato, che accoglienza! Conte? Dal lui posso imparare tanto”

Christian Eriksen è ufficialmente un nuovo calciatore dell’Inter.

Il fantasista danese arriva in quel di Milano per 21 milioni di euro compresi bonus dal Tottenham e ha firmato un contratto fino a giugno del 2024. L’ex Spurs guadagnerà quasi 10 milioni di euro a stagione e sarà un rinforzo importante per Antonio Conte in vista della seconda parte di stagione. L’Inter si ritrova al momento al secondo posto in classifica a -3 dalla capolista Juventus e impegnato sia in Europa League che in Coppa Italia. Eriksen, arrivato a Milano nella giornata di lunedì per sottoporsi alle visite mediche di rito, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da nerazzurro ai microfoni di Inter Tv.

“Non vedevo l’ora di arrivare, essere qui è bellissimo e sono felice di essere un nuovo giocatore dell’Inter. Sono molto emozionato e non vedo l’ora di farmi conoscere dai tifosi, ho già avuto modo di sentire il loro calore, è stata un’accoglienza fantastica. Mi sento benissimo. Conte? Ho avuto modo di conoscerlo quando ero al Tottenham e abbiamo affrontato il suo Chelsea, è stata molto dura. L’opportunità di conoscerlo e di imparare come giocano le sue squadre mi entusiasma”.