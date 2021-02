Inter-Lazio, Bastoni: “Puntiamo al campionato, da adesso 17 finali con un solo obiettivo. Bianconcelesti? Ho la mia idea”

Tutto pronto per il posticipo domenicale della ventiduesima di Serie A, Inter–Lazio.

A pochi minuti dalla sfida di San Siro contro la Lazio, il difensore dell’Inter, Alessandro Bastoni, ha parlato ai microfoni del format “Sky Sport”. di seguito le dichiarazioni del calciatore biancoceleste.

“Siamo consapevoli della pesantezza dei tre punti, ma era un obiettivo anche di ieri. Ci rimane solo il campionato, abbiamo 17 finali e punteremo a vincerle tutte. La Lazio è molto forte, ha tante armi per metterci in difficoltà ma da qui alla fine vorremo vincerle tutte. Entreremo cattivi, cercheremo di fargli capire che non è la loro serata”.