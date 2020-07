Inter, Lautaro Martinez: “Secondo posto un obiettivo, a Bergamo al top. Dopo la sfida del ‘Ferraris’…”

Lautaro Martinez torna al gol e allontana i rumors di mercato che lo vedevano ormai prossimo all’addio ai nerazzurri.

Intervenuto ai microfoni di “InterTV” l’attaccante argentino si è soffermato sul successo maturato dalla sua squadra contro il Napoli. Vittoria che consentirà ai nerazzurri di poter chiudere il campionato al secondo posto in classifica. Un obiettivo che passerà inevitabilmente dall’ultima sfida di campionato contro l’Atalanta, in programma sabato prossimo alle 20:45. Durante l’intervista il ‘Toro’, autore di una delle due rete del ‘San Paolo’, ha analizzato il prossimo impegno che attenderà la sua squadra sottolineando l’importanza della prossima gara.

“In settimana abbiamo parlato dopo la partita di Genova e volevamo vincere per restare al secondo posto. Sappiamo bene che una nostra rivale ha già vinto il campionato ma noi vogliamo arrivare più in alto possibile. Il mio gol il più bello in Italia? No, è stato bello ma ne ho fatto uno a Madrid con l’Atletico, poi a Dortmund, a Praga anche, ce ne sono tanti belli, difficile scegliere. Arriviamo bene alla sfida all’Atalanta, dobbiamo lavorare bene in questi due giorni e arrivare al meglio per fare quello che dobbiamo per portare a casa tre punti e secondo posto”.