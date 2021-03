Inter, l’analisi di Bonolis: “Conte top, ha un merito in particolare. Un giocatore su tutti mi sta deludendo”

Paolo Bonolis è certamente uno dei conduttori più noti e apprezzati del panorama televisivo italiano.

L’anchorman romano, noto tifoso nerazzurro, è stato ospite del format Kickoff, podcast di Inter Tv, per analizzare la stagione dell’Inter di Antonio Conte che prosegue la sua marcia autorevole in testa al campionato di Serie A e sogna la conquista dello scudetto.

VIDEO Inter, Moratti: “Lukaku garanzia e punto di riferimento, prima del suo arrivo ero convinto di una cosa”

INTER SOLIDA – “È il meccanismo di lavoro della squadra. Loro tre sono l’ultimo baludardo, ma ce ne sono altri prima. Lo stesso Lautaro contro l’Atalanta è stato fondamentale come interditore. La difesa regge quando la squadra regge accompagnando tutta l’azione difensiva. La squadra non è strutturata per difendersi, ma per difendersi insieme e per attaccare insieme. Quello che è riuscito a fare Conte è quello di aver creato una mente alveare.